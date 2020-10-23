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Политика

Песков: Россия не потерпит хамства со стороны Запада

Россия намерена объяснять свою позицию
Юлия КЕКОВА
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Россия не потерпит хамство со стороны Запада

Россия не потерпит хамство со стороны Запада

Фото: Александр КОЦ

Россия не станет терпеть хамства со стороны Запада, а также разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Также по словам представителя Кремля, российская сторона намерена продолжать активно разъяснять коллегам свою позицию.

- Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, - сказал Песков в качестве комментария на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые ряд СМИ интерпретировали как заявление о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного диалога.

Дмитрий Песков также добавил, как Путин ранее отмечал, что отношения между Россией и Германией важные - они объединяют общие интересы и проекты, а ФРГ является вторым по значимости торгово-экономическим партнером РФ.