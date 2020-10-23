Байден заявил о подозрении вмешательства России и КНР в выборы США Фото: REUTERS

В США кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден заявил, что в случае победы на выборах 3 ноября 2020 года намерен заставить Россию, Иран и Китай поплатиться за приписываемое им вмешательство в американские избирательные процессы. Такую позицию он изложил во время теледебатов с действующим американским лидером Дональдом Трампом.

Также Байден прокомментировал выступление директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, который заявил, что Россия и Иран якобы получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы в США.

- Любая страна, какой бы они ни была, вмешивающаяся в американские выборы, поплатится, если меня изберут президентом США, - добавил Байден.

Напомним, ранее в адрес России уже звучали обвинения о "попытках вмешаться в избирательные процессы в США". При этом, как отмечали в Кремле, подобные заявления абсолютно безосновательны.