Трамп признался, что никогда не получал деньги от России

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп в ответ на обвинения своего соперника на выборах от Демократической партии Джозефа Байдена признался, что никогда не получал денег от России.

- Я никогда не получал никаких денег от России, - сказал Трамп, его слова приводит ТАСС.

Также президент Америки в очередной раз воспользовался возможностью в обвинении получения денег от России его главным соперником Байденом. По словам Трампа, РФ перечислила Байдену порядка 3,5 миллионов долларов.

Все эти денежные поступления якобы были переведен "через президента России, потому что он был дружен с бывшим мэром Москвы".

- Когда-нибудь придется объяснить, почему получены эти миллионы. тебе следует объяснится перед американским народом. Возможно, нужно сделать это прямо сейчас, - высказался Трамп.