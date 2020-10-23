«Когда-то, безусловно, закончится»: Путин ответил на вопрос о своем президентстве

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал, что пока не знает, будет ли переизбираться на пост главы государства после 2024 года, однако его президентство точно когда-нибудь закончиться

«2024 год и более позднее время - нужно будет смотреть, когда время придет ... Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно», - сказал российский лидер на заседании дискуссионного клуба «Валдай», комментируя вопрос о планах после окончания текущего президентского срока.

Кроме того, президент подчеркнул, что изменения, внесенные в Конституцию на голосовании, направлены не для представления главе государства права избираться в 2024 году, а на укрепление суверенитета России, а также развитие страны в экономике и социальной сфере.

«Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», - отметил российский лидер.

Напомним, года назад Путин также говорил пока рано говорить о том, чем он займется после 2024 года. «Впереди еще пять лет напряженной работы», - заявил тогда он.