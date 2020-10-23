Последние новости на утро 23 октября 2020: Сенаторы США призывают ввести новые санкции против России из-за дела Навального

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 23 октября 2020 года: В США несколько сенаторов от Демократической и Республиканской партий направили письмо госсекретарю Соединенных Штатов Майклу Помпео и министру финансов государства Стивену Мнучину с призывом ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Законодатели призывают использовать "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского".

Государственная дума РФ одобрила законопроект о продлении дачной амнистии для жилых и садовых домов до 1 марта 2026 года. Таким образом, россияне смогут оформлять права на дома, которые построены на садовых участках, а также на территории участков предназначенных для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

В России 23 октября крупнейшие ритейлеры начнут продажи новых моделей телефонов - iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Согласно данным на сайте Apple, цена на iPhone 12 в РФ будет в пределах 79,99 - 94,99 тысячи рублей, а iPhone 12 Pro - 99,99 - 129,99 тысячи рублей.

Россия не станет терпеть хамства со стороны Запада, российская сторона намерена продолжать активно разъяснять коллегам свою позицию. Кроме этого, РФ разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.