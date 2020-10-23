Заблуждение о распространении коронавируса опровергли в Роспотребнадзоре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мнение о том, что дети являются активными разносчиками коронавирусной инфекции, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, Академик РАН Арег Тотолян, уточнив, что в действительности взрослые заражают детей.

Эпидемиолог рассказал, что предположение о «школьниках-разносчиках» появилось, когда стало известно, что дети редко болеют. В итоге многие эксперты предположили, что ребенок является переносчиком инфекции в бессимптомной форме. Однако проведенное исследование показало, что на самом деле все наоборот.

«В одной из скандинавских стран проведено исследование, которое показало, что всё наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», - приводит РИА Новости слова специалиста

Эксперт уточнил, что вирус размножается в организме, когда ему удается проникнуть в клетки. В основном он проникает через рецепторы АСЕ2, число которых в организме увеличивается с возрастом.

По его словам, в данном случае можно увидеть прямую связь со статистикой заболеваемости. Так если взять всю детскую популяцию, то не более 10 процентов в структуре заболевших коронавирусом будут дети. «Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», - заключил он.