Польский фитнес-клуб не стали закрывать на карантин, а превратили его в церковь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В польском Кракове руководство одного из фитнес-центров нашло способ обойти ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Тренажерный зал превратили в храм «Церкви здорового тела». Тренеров назвали «советом старейшин». Об основании нового религиозного течения в пределах одного спортзала сообщила менеджер клуба Atlantic Марта Ямрош.

После резкого прироста заразившихся коронавирусной инфекцией Краков вошел в так называемую «красную» зону, что означает необходимость закрытия на карантин всех развлекательных заведений, в том числе тренажерных залов и бассейнов. При этом храмы и религиозные собрания могут работать, поэтому гости спортклуба стали прихожанами, занятия - собранием общины, которые проводят их «совет старейшин». Оплата абонемента расценивается как пожертвование.

«Поскольку фитнес-залы не могут работать, члены религиозной общины с сегодняшнего дня начнут собираться в нашем клубе, «Церкви здорового тела», - написала менеджер фитнес-центра, которая отметила, что на такой шаг они пошли, чтобы хоть как-то остаться на плаву.

Правоохранители уже заинтересовалась новым храмом и на время разбирательств прикрыла его деятельность.