В Госдуме предложили создать единую базу QR-кодов для медицинских справок

В Госдуме предложили создать единую базу медицинских документов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме предложили создать единую базу медицинских справок и систему их верификации с помощью QR-кодов. Это поможет пресечь случаи мошенничества и сделает невозможной приобретение поддельных документов.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву. Свое предложение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Депутат подчеркивает, что в интернете можно без труда найти онлайн-ресурсы, где предлагают купить ту или иную медицинскую справку. Посещать врача для этого не нужно, документ о состоянии здоровья выпишут и привезут в нужное место.

Если все медицинские документы будут вноситься в специальную базу, доступ к которой получат государственные и частные организации, имеющие лицензию, то появится возможность оперативно проверять подлинность бумаг.

- В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания электронной базы медицинских справок, а также системы верификации бумажных документов с помощью QR-кодов, - цитирует RT текст обращения.

Ранее сообщалось, что в столичных ночных клубах могут ввести регистрацию посетителей по QR-коду. Это поможет отслеживать возможные вспышки заболеваемости коронавирусом, сообщает телеканал "360".