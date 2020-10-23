В США объяснили, зачем утилизировали российские аппараты ИВЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединённых Штатах российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» были утилизированы «в целях предосторожности». Такое заявление сделало Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве также отметили, что утилизация производилась «для безопасности больных с COVID-19 и медицинского персонала, и учреждений». «Аппараты были утилизированы в июле в соответствии с требованиями Агентства по охране окружающей среды», - приводит ТАСС сообщение агентства.

США пояснили, что знали о содержимом рейса с гуманитарным грузом из России, который прибыл в начале апреля, однако выясняли подробности, только когда самолет приземлился в Нью-Йорке. Именно тогда специалисты осмотрели груз, и выяснили, что аппараты ИВЛ «имели переменные стандарты напряжения от 110 до 220 вольт», и приняли по ним решение.

Напомним, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США уничтожило 45 аппаратов ИВЛ, полученных от России минувшей весной, ссылаясь на то, что для подключения требовались специальные адаптеры. В Кремле исключили возможность того, что отправленные в аппараты могли быть некачественными.