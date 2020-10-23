Эпидемиолог рассказал, с какого возраста следует носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян сообщил возраст, что носить маски детям следует с двенадцати лет. При этом, по его словам, в данном случае речь идет о возрастной границе осознанности, а не восприимчивости к вирусу

«Двенадцать лет - это возрастная граница осознанности, а не граница восприимчивости к вирусу», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Напомним, ранее Тотолян опроверг заблуждение о распространении коронавирусной инфекции, связанное с детской заболеваемостью. Он сообщил, что мнение о том, что дети являются активными разносчиками коронавирусной инфекции, не соответствуют действительности, на самом деле все наоборот. Однако он отметил, что частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп, поскольку вирус проникает через рецепторы АСЕ2, число которых в организме увеличивается с возрастом.