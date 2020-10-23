Живой младенец пролежал в морге шесть часов Фото: REUTERS

В мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса живого новорожденного младенца на шесть часов закрыли в холодильнике морга, поскольку медики сочли его мертво рожденным.

Ребенок появился на свет после 23 недель беременности, что на 17 недель меньше нормального срока. При этом, при появлении на свет мальчик не подавал признаков жизни, в связи с чем врачи посчитали его мертворожденным, и отнесли младенца в морг.

Спустя шесть часов за телом ребенка пришли сотрудники похоронного агентства и c удивлением обнаружили, что малыш жив.

«Не понимаю, как он не умер, пока там был. Обычно этот холодильник используют для хранения ампутированных конечностей», - приводит издание Daily Mail слова одного из сотрудников похоронного агентства

Мальчику оказали первую медпомощь, после чего доставили в реанимацию для новорожденных. Руководство больницы провидит расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как в морге иранского города Урмия «воскрес» шестимесячный ребенок, которого врачи также считали мертвым