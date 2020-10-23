В закрытом из-за коронавируса МГТУ им. Баумана провели дезинфекцию. Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В здании Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, которое временно закрыли из-за несоблюдения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, провели полную дезинфекцию, и устранили нарушения мер профилактики.

В зданиях учебного-лабораторного корпуса, специального машиностроения и главного учебного корпуса МГТУ им. Баумана провели дезинфекцию мест общего пользования, в том числе учебных аудиторий, холлов и санузлов. Кроме того, обработали специальными антибактериальными аэрозолями вентиляционные системы.

В столовых и местах общего пользования во всех корпусах вуза было увеличено число автономных ультрафиолетовых стерилизаторов, нанесена разметка для дистанцирования на входах в здания, а также в столовых и у банкоматов.

Напомним, решение о закрытии здания вуза было принято 20 октября. Руководство университета получило замечание от Роспотребнадзора из-за несоблюдения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.