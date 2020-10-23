В Самарской области до конца года введут в эксплуатацию 30 социально важных объектов

Фото: Администрация Самары

В четверг, 22 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального штаба по управлению строительством социальных объектов. Главная тема онлайн-совещания сроки проектирования, сдачи и ввода в эксплуатацию новых ключевых объектов социальной инфраструктуры, в которых нуждаются жители региона.

Как подчеркнул губернатор, за три года объем строительства в Самарской области увеличился на 65%.

- Такой темп стал возможным во многом благодаря реализации нацпроектов, инициированных президентом страны Владимировичем Путиным. Наша системная работа по заявочной кампании, своевременной подготовке заявочной документации, защите этих проектов на федеральном уровне, а самое главное – четкое исполнение всех поставленных задач приводит к тому, что регион поддержку получает. Рассчитываю, что когда заканчиваются дискуссии по федеральному бюджету, даже в рамках тех поправок, которые сегодня инициированы, наш регион получит дополнительную поддержку по целому ряду важнейших проектов, - отметил Дмитрий Азаров.

Несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, строительство объектов социальной сферы остается приоритетом в работе правительства Самарской области. Сейчас в регионе на разном этапе строительства находятся более 50 социальных объектов, 30 из которых будут введены в эксплуатацию в этом году. Это детские сады, школы, спорткомплексы, дома культуры, памятники истории и культуры, медицинские учреждения.

Ситуацию по каждому учреждению, где сроки работ отстают от заявленных, разобрали детально.

- За каждый объект сейчас идет очень серьезная битва: регион бьется на федеральном уровне, чтобы получить поддержку и финансирование, организации бьются за крупные контракты. Поэтому никаких угроз по срыву сроков быть не может, – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он также добавил, что в случае неисполнения обязательств компании могут попасть в черный список, а ответственные представители органов власти – лишиться места работы.

В 2021 году в Самарской области также начнут возведение десятков социальных учреждений. Особое внимание было уделено строительству объектов здравоохранения: в эксплуатацию в будущем году планируют ввести инфекционный корпус Сызранской больницы №2, возобновить работы по строительству детского отделения №5 Самарской психиатрической больницы. Начнут и реконструкцию областной детской инфекционной больницы.