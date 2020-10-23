В России зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в России на пятницу, 23 октября 2020. За минувшие сутки в стране выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах, из заболевших 27,7 процентов не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, общее число инфицированных за все время пандемии в стране возросло до 1 480 646 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 478 человек. В тройке также оказались Санкт-Петербург (710) и Московская область (472). В пятерку антирейтинга, как и ранее, попали Нижегородская и Ростовская области, где зарегистрировали 366 и 299 новых зараженных. Как писал сайт kp.ru, эти регионы уже долгое время остаются в лидерах по количеству заболевших.

Выздоровело за минувшие сутки 11 263 пациентов с коронавирусной инфекцией, и также было зарегистрировано 283 смерти. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 25 525 человек, а выздоровело уже 1 119 251 человек