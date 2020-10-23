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В Госдуме нашли способ заставить россиян носить маски и перчатки

Депутат также рассказал, как повысить повысить частоту использования антисептиков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме нашли способ заставить россиян носить маски и перчатки

В Госдуме нашли способ заставить россиян носить маски и перчатки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Госдумы России Ярослав Нилов заявил, что некоторая часть россиян пренебрегает рекомендациями врачей, игнорируя средства индивидуальной защиты, однако существует способ заставить их носить маски и перчатки.

По словам депутата, одной из причин такого поведения является финансовая сторона, следовательно, россиянам надо помочь.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика», - заявил Нилов, отметив, что это уже можно сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов, где «можно, надо раздавать маски бесплатно».

Что касается антисептиков, то, по словам политика, пользоваться им может заставить «постоянная социальная реклама», способная «переубедить», в частности, пенсионеров, которые чаще других пренебрегает рекомендациями врачей.

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