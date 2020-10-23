Экс-замглавы «Российского энергетического агентства» арестовали по делу о мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшего заместителя главы «Российского энергетического агентства» арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.

По версии следователей, в январе 2015 года проживающий в Москве экс-замглавы агентства предложил своему знакомому владельцу угольного холдинга в Кузбассе посодействовать во влиянии на должностных лиц департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики России. С этой целью на счета арестованного было переведено более 3,9 миллиона рублей для дачи взятки должностному лицу.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ РФ по Кемеровской области в рамках расследования уголовного дела в отношении собственника угольного холдинга.

Как сообщили в СК, обвиняемый признал свою вину, и сотрудничает со следствием. На данный момент по ходатайству следователя, ему он был заключён под стражу.