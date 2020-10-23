Глава Минздрава: ситуация с коронавирусом в мире в последние время серьезно ухудшается Фото: REUTERS

Клиническая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в мире в последние недели сильно ухудшается. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности ... предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий», - заявил глава Минздрава России, выступая на международном межпартийном форуме ШОС +

По его словам, этот «серьезный вызов» требует большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения «без исключения всех стран». Министр отметил, что интересы пациентов должны ставить превыше всего, «не допуская превалирования экономических преференций над ценностью человеческой жизни».

Напомним, как писал сайт kp.ru, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, c 12 по 18 октября, превысило 2,4 миллиона, что является самым высоким показателем за семь дней с начала пандемии. Жертвами заболевания за этот период стали более 36 тысяч пациентов.