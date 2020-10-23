Чаще всего в интернете покупают электронику и автотовары

Объем покупок в интернет-магазинах вырос почти на 20 процентов
Фото: Александр ГЛУЗ
Во время пандемии товарооборот в российских онлайн-магазинах вырос на 19,88%. Об этом рассказали специалисты сервиса RetailCRM.
Они проведи исследование, которое показало, какие позиции пользуются в сети особым спросом.
Что чаще всего покупают в Интернете:
Бытовая техника и электроника + 82%,
Автотовары + 54%,
Косметика + 48%,
Книги и канцтовары + 37%,
Товары для животных +34%.
- В сейчас в сфере электронной коммерции наблюдается планомерный рост. Осенью всегда фиксируется подъем, так как начинаются «черные пятницы», подготовка к новогодним праздникам, - рассказывает RT генеральный директор RetailCRM Дмитрий Бородин.
Еще один фактор, которые способствует росту продаж в интернете – это постковидный фактор. Люди стали опасаться ходить по магазинам, чтобы не подхватить болезнь.
Ранее председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, арбитражный управляющий Михаил Василега в беседе с ФАН рассказал, как защитить россиян от кредитов в МФО.