Прирост заболевших коронавирусом в России оценил эксперт Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Большое число выявляемых заболевших коронавирусной инфекцией связано с увеличением охвата населения тестированием на COVID-19. Так доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил суточный прирост числа заболевших коронавирусом в России.

«Число заболевших больше, чем было, но я вам должен сказать, что резко увеличилось число тестирований. Таких исследований делается больше, чем весной. Возможно, что тот рост, который мы видим … это также зависит от того, что мы сейчас лучше диагностируем и исследуем», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Вирусолог призвал население серьезно не паниковать из-за существующей на данный момент статистики по заболевшим коронавирусной инфекцией. По его словам, «все идёт своим путём», а летальность в России «не такая уж и высокая».

Как писал сайт kp.ru, сегодня в России был побит новый рекорд. За сутки выявили более 17 тысяч заболевших. Таким образом, общее число инфицированных за все время пандемии в стране возросло до 1 480 646 человек.