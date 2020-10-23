Коронавирус у Сергея Миронова: что известно о состоянии здоровья лидера «Справедливой России»

Сергей Миронов. Фото: mironov.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил положительный результат. О заболевании депутат рассказал сам, отметив, что перешел на режим самоизоляции и работает дистанционно.

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», - сообщил

Милонов сообщил, что чувствует себя хорошо, поэтому продолжит работать, но дистанционно, однако планирует оставаться в постоянном диалоге по всем рабочим вопросам посредством видеосвязи.

Глава «Справедливой России» призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

Напомним, днем ранее, 22 октября, стало известно, что на самоизоляцию уйдет министр здравоохранения России Михаил Мурашко из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию нового типа у одного из членов семьи. Представлять ведомство будет первый заместитель министра Игорь Каграманян