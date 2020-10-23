Кремль: ситуация с коронавирусом в России находится под контролем

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в России непростая, однако находится под контролем. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно ситуация под контролем. Она нелёгкая, она напряжённая, но она под контролем», - сказал представитель Кремля о ситуации с коронавирусом в стране.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, в пятницу, 23 октября, в России был побит новый рекорд. За сутки выявили более 17 тысяч заболевших. В общем было зафиксировано 17 340 новых зараженных в 85 российских регионах, из них 27,7 процентов не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Таким образом, общее число инфицированных за все время пандемии в стране возросло до 1 480 646 человек.

По словам доктора медицинских наук вирусолога Анатолий Альтштейн, большое число выявляемых заболевших коронавирусной инфекцией связано с увеличением охвата населения тестированием на COVID-19, а также их качеством.