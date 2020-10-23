Песков: соревнование в нелюбви к России на выборах в США вызывает сожаление

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соревнование в нелюбви к России, ставшее для Соединённых Штатов обычной практикой в период предвыборных дебатов, вызывает только сожаление. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что «соревнование в большей нелюбви к России стало уже константой всех избирательных процессов Соединенных Штатов Америки, к сожалению».

«Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление», - отметил представитель Кремля.

Напомним, накануне в США завершились финальные дебаты кандидатов в президенты Джо Байдена и Дональда Трампа. Оба заявили, что Москва хочет их поражения на выборах. Действующий президент США обвинил кандидата от Демократической партии в получении от России 3,5 миллиона долларов. Демократ в свою очередь пообещал, что Россия ответит за приписываемое ей вмешательство в американские выборы.