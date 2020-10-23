Пушков объяснил причину покупки Турцией российских С-400 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал причину покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. По его словам, такие действия Турции имели скорее политический смысл, чем военные.

«Закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны (так и не введенных), - это демонстрация особого места Турции в НАТО и реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику», - написал сенатор в своем Telegram.

Как отметил Пушков, покупкой российских С-400 президент Турции Тайип Эрдоган укрепил противоречивое, однако «выдерживающее кризисы партнерство с Москвой», чем, в свою очередь, поднял международный авторитет своей страны.

Напомним, Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитно-ракетных систем стоимостью 2,5 миллиарда долларов еще в сентябре 2017 года. В августе этого года стороны подписали контракт на поставку второго полка С-400. Накануне турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар сообщил, что Анкара будет задействовать российские ЗРС независимо от системы НАТО, и не будут интегрированы в системы Североатлантического альянса.