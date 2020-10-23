Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% Фото: Анастасия Осипова

Центральный Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых. Такое решение было принято на очередном заседании совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике, которое состоялось в пятницу, 23 октября.

Регулятор уточнил, оперативные индикаторы экономической активности указывают на замедление восстановительного роста российской экономики, и на ближайших заседаниях Центробанк будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.

В Банке России также отметили ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ситуацию на внешних финансовых и товарных рынках регулятор назвал неустойчивой. По данным ЦБ, возможно сохранение повышенной волатильности.

«Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставу на уровне 4,25% годовых … На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось», -говорится в пресс-релизе регулятора.

Напомним, Центробанк опустил ключевую ставку с 4,5 до 4,25 процента годовых 24 июля. Ранее в разгар пандемии Банк России пошел на более серьезный шаг, опустив ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 процента.