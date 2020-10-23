Голикова назвала заболевание, в 10 раз увеличивающее риск COVID-19

Голикова назвала десятикратно увеличивающее риск COVID-19 заболевание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди, страдающие диабетом, в 10 раз чаще других заражаются коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

- У больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность, - рассказала Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, в целом у 27% заболевших COVID-19 встречается диабет. Еще один значимый фактор, влияющий на заболеваемость - это артериальная гипертензия или гипертония.

Напомним, 23 октября в России зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса. За сутки COVID-19 заболели 17 340 человек. Причем 27,7% из них не имеют никаких симптомов. Больше всего новых заболевших по-прежнему в Москве - 5 478 человек за сутки. В тройке также оказались Санкт-Петербург (710) и Московская область (472).