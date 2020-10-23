Американский пилот рассказал о секретных боях с «удивительно проворным» МиГ-23 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский пилот Пол Вудфорд сообщил о секретных учебных боях, которые во времена истребителей холодной войны в армии США проводили с истребителями МиГ-23.

Летчик рассказал, что в 1960-х годах для с целью проведения таких боев Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) закупило и арендовало у других стран несколько МиГ-23, которые позже объединили в отдельную эскадрилью из советских истребителей.

По словам Пола Вудфорда, советский МиГ-23 показал себя как «удивительно проворный и крутой» военный самолет.

«Если у вас есть ракета, лучше пустить ее сразу, потому что через секунду он ускорится и уйдет из зоны поражения, и я предполагаю, что это было главным уроком», - приводит слова пилота издание Popular Mechanics.

Вудфорд отметил, что МиГ-23 мог лететь на форсаже около 20 минут и это время пилот назвал «самым напряженным периодом тренировок».

МиГ-23 (по кодификации НАТО носит название Flogger - «Бичеватель») - советский многоцелевой истребитель третьего поколения разработки ОКБ-155. Первый полёт на самолете был выполнен в июне 1967 года лётчиком-испытателем Федотовым