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Коронавирус Covid-19

Путин: регионы стараются не вводить жесткие ограничения по коронавирусу

Президент призвал власти аккуратно действовать в этом вопросе
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Путин заявил, что регионы стараются не вводить жестких ограничений по коронавирусу

Путин заявил, что регионы стараются не вводить жестких ограничений по коронавирусу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти регионов пока стараются не вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

- Здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время, - подчеркнул он.

Ранее, выступая на сессии клуба "Валдай", Путин подтвердил, что сейчас нет необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия.

Напомним, сейчас в некоторых регионах России действует так называемый масочный режим. В частности, в Москве с 19 октября усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте. Начались проверки на всех станция метро, кроме этого нарушителей будут искать в вагонах МЦД, в салонах автобусов и трамваев.

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