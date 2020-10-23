Путин: регионы стараются не вводить жесткие ограничения по коронавирусу

Путин заявил, что регионы стараются не вводить жестких ограничений по коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти регионов пока стараются не вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

- Здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время, - подчеркнул он.

Ранее, выступая на сессии клуба "Валдай", Путин подтвердил, что сейчас нет необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия.

Напомним, сейчас в некоторых регионах России действует так называемый масочный режим. В частности, в Москве с 19 октября усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте. Начались проверки на всех станция метро, кроме этого нарушителей будут искать в вагонах МЦД, в салонах автобусов и трамваев.