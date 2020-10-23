В Белом доме допустили соглашение с Россией по ДСНВ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон в ближайшие дни озвучит некую инициативу по вопросу продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но пока данный вопрос не решен. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен в интервью газете Politico.

"В сфере контроля над вооружениями, дьявол всегда кроется в деталях. При условии, что мы сможем получить подходящую верификацию по заморозке, я думаю, мы сможем заключить сделку. По крайней мере, я на это надеюсь. Думаю, мы что-то предложим в ближайшее время, в ближайшие пару дней или на следующей неделе", - сказал О`Брайен.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ на год без дополнительных условий. При этом США и Россия, по задумке, должны заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что Россия и США сокращают свои ядерные арсеналы. Если договор не будет продлен, то в мире не останется соглашений, контролирующих военный арсенал ведущих ядерных держав.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что США не желают приблизиться к продлению договоренности по ДСНВ-3 и при этом публично вбрасывают какие-то заявления. Он считает, что Белый дом должен рассмотреть и принять озвученный российской стороной подход. США же настаивают на продлении СНВ-3 только при условии, если будет временно заморожен ядерный арсенал двух стран.