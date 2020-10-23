Эльвира Набиуллина допустила пилотный запуск цифрового рубля через год

Цифровые рубли будут работать как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 23 октября заявила, что пилотирование внедрения цифрового рубля возможно к концу 2021 года, если будет принято решение выпустить такую валюту.

"Если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля, мы подготовим уже полноценную концепцию. Затем должен быть обязательно, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей, для того чтобы все было отработано и мы понимали, как это все работает. И такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года", - приводит ее слова Интерфакс.

Напомним, что в середине октября ЦБ опубликовал консультативный доклад о возможности эмиссии цифрового рубля как формы национальной валюты. Но на данный момент окончательное решение не принято. Регулятор изучает возможность дополнить безналичную и наличную форму рубля цифровой формой.

Цифровые рубли будут работать как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Россияне смогут зачислить на цифровые кошельки.