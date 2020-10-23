Владимир Путин лично занимался вопросом вывоза Навального, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин лично поручил Генпрокуратуре согласовать разрешение на вывоз блогера Алексея Навального в Берлин, сказал Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 октября прокомментировал журналистам вопрос о том, что Кремль принимал более серьезное участие в судьбе Алексея Навального, чем утверждалось ранее.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин лично поручил Генпрокуратуре согласовать разрешение на вывоз блогера Алексея Навального в Берлин. Причиной стало то, что у оппозиционера имелись ограничения на выезд за пределы России, сообщает ТАСС.

"Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу, и он не мог выезжать за границу. В этой части - да, это мог сделать только президент", - пояснил Песков.

Напомним, что российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный был отправлен в Берлин для продолжения лечения. Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, который экстренно посадили в Омске. Врачи после ряда анализов заключили, что у оппозиционера могло произойти нарушение обмена веществ. Родственники Навального настояли на переводе блогера в Берлин, куда он и был транспортирован 22 августа.