Глава Чувашии Олег Николаев понимает, что всему голова - хлеб

Сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики обсуждался законопроект об изменениях в региональный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов.

Правительство поддержало инициативу Главы Чувашии Олега Николаева выделить 20,4 млн рублей на возмещение части затрат социально-значимым предприятиям мукомольной промышленности. Об этом сообщил министр финансов Михаил Ноздряков. Эти средства позволят продать муку для хлебозаводов по более низким ценам и таким образом поддержат и эти местные предприятия.

«На сегодняшний день наблюдается опережающий рост цен на зерно, — отметил Михаил Ноздряков. - Данная мера поддержки предложена, чтобы сбалансировать рост цен на муку и не допустить роста цен на хлебобулочные изделия. Возмещение затрат позволит поддерживать цены на приемлемом уровне.»