Девятую версию рекомендаций лечения коронавируса подготовил Минздрав РФ

Девятую версию рекомендаций лечения коронавируса подготовил Минздрав. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского Минздрава Михаил Мурашков ходе выступления на сессии «Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19» XIII Евразийского экономического форума 23 октября сообщил, что уже подготовлена девятая версия методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

«Сегодня уже подготовлена девятая версия», — цитирует РИА Новости главу Минздрава РФ.

В четверг, 23 октября, оперштаб предоставил данные, согласно которым, число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом в России составило 17 340. За всё время пандемии в стране зарегистрировано 1 480 646 случаев инфицирования. Жертвами коронавируса в России стали 25 525 человек. Врачи провели свыше 56 миллионов тестов на коронавирус.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции в мире 11 марта. За все время более 40 миллионов человек заразились новой инфекцией.

Первая вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Об этом 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин.