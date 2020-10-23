Военного атташе Германии вызвали в Минобороны России. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

В Минобороны РФ в пятницу, 23 октября, был приглашен военный атташе Германии. В ведомстве немецкой стороне заявили, что участие ФРГ в учениях НАТО, на которых Вооруженными силами страны отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия, является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и провоцирует дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия - НАТО.

"Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, что 15 октября агентство DPA сообщило, что ВВС Германии совместно с партнерами по НАТО принимают участие в маневрах под названием Steadfast Noon. Отмечено, что на учениях отрабатываются способности введения в действие ядерного оружия.

Ранее президент Владимир Путин предложил США продлить договор СНВ-3 без внесения дополнительных условий.