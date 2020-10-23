Лидер Нагорного Карабаха обратился к Владимиру Путину

Лидер НКР обратился к Путину. Фото: Посольство Азербайджана в России.

Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах - самоназвание Карабаха) Араик Арутюнян в пятницу, 23 октября, обратился в президенту РФ Владимиру Путину. Он отметил, что высоко ценит роль России в попытках урегулировать 30-летний конфликт.

Сообщение опубликовано на его официальной странице в Facebook.

"В процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия выступает и в качестве страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ, и в качестве страны, имеющей свою особую роль в поддержании мира и стабильности в регионе. Республика Арцах высоко ценит посреднические усилия России, ее активную роль и решающий вклад на всех этапах урегулирования конфликта и достижении Трехстороннего соглашения о прекращении огня 1994 года", - говорится в послании Араика Арутюняна.

Он отметил, что на протяжении многих лет Россия играет решающую роль в восстановлении мира и стабильности во время каждой очередной эскалации азербайджано-карабахского конфликта.

Арутюнян напомнил, что в 2016 году именно при посредничестве Москвы был достигнуто мирное соглашение о прекращении боевых действий.

Лидер НКР высоко оценил и выступление российского лидера на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он полностью поддержал главный тезисы речи Владимира Путина о том, что конфликт в Карабахе начался как этническое противоборство.

Напомним, что военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении мирного соглашения.

Властями обеих стран было введено военное положение и проведена мобилизация.

Страны Минской ОБСЕ призывали стороны в течение двух недель прекратить огонь.

9 октября по инициативе России в Москве состоялась консультация для глав МИД Армении и Азербайджана, на которой они пришли к соглашению о гуманитарном перемирии. Огонь должен был прекратиться 10 октября. Но в скором времени власти обеих государств обвинили друг друга в нарушении перемирия.

17 октября была принята еще одна попытка остановить вооруженный конфликт. Речь шла о гуманитарном перемирии, которое должно было начаться 18 октября. Но и этот договор не возымел успеха - бои в НКР продолжились.