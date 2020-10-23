Выдвигаем лучшие товары для детей на участие в премии «Золотой медвежонок»

На протяжении многих лет знак «Золотой медвежонок» на упаковке дает покупателям уверенность в качестве и безопасности приобретаемых товаров.

В этом году АИДТ в рамках Премии запускает Народное выдвижение лучших товаров для детей для определения качественных, безопасных и удобных детских товаров и игрушек.

Определяем лучшие детские товары вместе!

До 31 октября 2020 года, родители и эксперты имеют возможность выдвинуть для голосования продукцию, заполнив заявку. Родители могут предложить на конкурс товары и игрушки, которые больше всего нравятся их детям те, которые считают полезными и интересными.

В свою очередь эксперты выдвигают на конкурс продукцию, которую считают качественной, безопасной и соответствующей нормам развития детей, делясь с организаторами своим профессиональным мнением.

Товары и игрушки, которые соберут наибольшее количество положительных отзывов, получат шанс стать номинантом Национальной премии «Золотой медвежонок».

Победителей премии «Золотой медвежонок» определяет Экспертный совет, который состоит из ведущих представителей науки, социологии, педиатрии, педагогики, психологии, возрастной физиологии и гигиены, практиков работы с детьми. В состав отраслевых комитетов входят специалисты в сфере дизайна, товароведения, экономики, маркетинга, стандартизации н аудита, на рынке товаров и услуг для детей.

Премия «Золотой медвежонок» является общепризнанной профессиональной наградой и поощряет потребительские качества продукции, услуг и сервисов, наивысшие заслуги компаний, государственных организаций и лидеров отрасли, внесших значительный вклад в развитие индустрии.

Выдвинуть продукцию

Подробнее о премии на интернет-сайте www.kidsaward.ru