Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Минздрав пообещал, что COVID-вакцинация в РФ будет бесплатной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинация то коронавируса в России будет бесплатной и доступной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- Вакцинация от коронавируса сразу ассортиментом вакцин, которые отличаются по технологии производства, будет бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства - сказал он, выступая на Выступая на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Напомним, на данный момент в России есть две вакцины от коронавируса. Первую, "Спутник V", зарегистрировали 11 августа.

Второй препарат под названием "ЭпиВакКорона" прошел регистрацию 14 октября. Эта вакцина была разработана центром "Вектор". Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые 60 тысяч доз препарата будут готовы уже в ближайшее время. В ноябре начнутся пострегистрационные испытания вакцины. В исследованиях примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе 150 человек старше 60 лет.

Сейчас в России проходит испытания третья вакцина от COVID-19. Над ней работает Центр имени Чумакова. Эта вакцина содержит цельный вирус. Как ожидается, она может быть зарегистрирована до конца года.

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