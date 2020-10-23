Наличие коронавируса у пассажиров в аэропортах начнут определять по кашлю

Система разработана для предотвращения распространения инфекции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналистам заявил, что наличие коронавируса у пассажиров в российских аэропортах собрались определять по кашлю. Соответствующая система оценки может появиться в воздушных гаванях нашей страны в скором времени.

«Сейчас есть только два таких решения. В Швейцарии есть компания, которая собирает огромную базу звуковых паттернов, как мы разговариваем, и российская компания», — передает РИА Новости слова Пескова.

Механизмы, которые мониторят звук кашля пассажиров, позволят аргументированно пойти к врачу и определить наличие коронавируса на самой ранней стадии.

Ранее сообщалось, что определять коронавирус у пассажиров научат собак. Предполагаемых больных просят протереть салфеткой кожу, после чего опускают ее в сосуд и относят собаке. Отмечено, что личные данные пассажиров при процедуре не собираются.