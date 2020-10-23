Мурашко: распространение коронавируса показывает, что возможны новые вызовы

Распространение инфекций указывает, что в скором времени возможны новые вызовы, заявил Мурашко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая по видеосвязи на Евразийском экономическом форуме, отметил - пандемия показала, что система здравоохранения должна обладать не только резервами запасов препаратов и средств индивидуальной защиты, но и быть готова к развертыванию и перепрофилированию коек.

"Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать каких-то новых вызовов, не встречавшихся инфекций. Также важно помнить о возрастании угрозы биотерроризма", - передает ТАСС слова министра.

Он отметил, что «невозможно подготовиться к тому, что ранее никогда не происходило, но необходимо иметь гибкую, управляемую систему реагирования на весь спектр угроз, из которых в конечном итоге складывается любой новый вызов».

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 41 миллиона человек, свыше одного миллиона стали жертвами коронавируса. По данным оперштаба на 23 октября, в России зарегистрировано 1 480 646 случаев заражения, выздоровели 1 119 251 человек, жертвами инфекции стали 25 525 человек.