Врач объяснил, как заражающая доза влияет на тяжесть коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о том, что у коронавируса есть так называемая заражающая доза. У каждого человека она своя.

- Есть понятие «заражающая доза». Человек вдохнет, или выпьет, или съест какую-то дозу микробов, в данном случае коронавируса, и получит заболевание. Доза у каждого своя, зависит от его собственного иммунитета. Но если эта доза большая, то заболевание будет тяжелее. Если же она меньшая, чем заражающая доза для данного человека, он может не заболеть или перенести коронавирус в бессимптомной форме, - рассказал Жемчугов в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, коронавирус в России продолжает набирать обороты. 23 октября был зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19. За сутки вирусом заразились 17 340 человек. Больше всего новых зараженных по-прежнему в Москве - 5 478 человек. В тройке антирейтинга также оказались Санкт-Петербург (710) и Московская область (472).