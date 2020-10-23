Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии

По мнению Тедроса Адханома Гебрейесуса возможности систем здравоохранения перед пандемией могут иссякнуть. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в пятницу, 23 октября, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", — передает ТАСС слова главы организации.

Гебрейесус заявил, что многие страны мира столкнулись с резким ростом инфицированных. По его мнению возможности систем здравоохранения перед пандемией могут иссякнуть.

Он призвал глав мировых государств подготовиться к осеннему периоду и предпринять срочные меры для предотвращения коллапса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, 23 октября, в мире было зарегистрировано за последние сутки 445 419 новых случаев коронавирусной инфекции, что является рекордным. Предыдущий антирекорд - 429 411 случаев - был зарегистрирован 22 октября.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Новая инфекция охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 41 миллиона случаев заражения, более одного миллиона пациентов стали жертвами коронавируса.