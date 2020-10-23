Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии

По мнению Тедроса Адханома Гебрейесуса возможности систем здравоохранения перед пандемией могут иссякнуть
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)
По мнению Тедроса Адханома Гебрейесуса возможности систем здравоохранения перед пандемией могут иссякнуть.

По мнению Тедроса Адханома Гебрейесуса возможности систем здравоохранения перед пандемией могут иссякнуть.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в пятницу, 23 октября, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой.

"Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", — передает ТАСС слова главы организации.

Гебрейесус заявил, что многие страны мира столкнулись с резким ростом инфицированных. По его мнению возможности систем здравоохранения перед пандемией могут иссякнуть.

Он призвал глав мировых государств подготовиться к осеннему периоду и предпринять срочные меры для предотвращения коллапса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, 23 октября, в мире было зарегистрировано за последние сутки 445 419 новых случаев коронавирусной инфекции, что является рекордным. Предыдущий антирекорд - 429 411 случаев - был зарегистрирован 22 октября.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Новая инфекция охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 41 миллиона случаев заражения, более одного миллиона пациентов стали жертвами коронавируса.

Распространение коронавируса в мире