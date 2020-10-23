"Это фантастика и бред": футуролог ответил на вопрос о чипировании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос о чипировании наиболее яростно обсуждается в последние месяцы. Футуролог Кирилл Игнатьев считает, что в будущем никакого чипирования точно не будет.

- Я считаю, что это фантастика и бред. Это старая технология. И та распространенная ошибка, когда люди смотрят с позиции сегодняшнего дня в будущее. Сегодня, чтобы расшифровать мысли, считается, что надо нас чипировать. В будущем будут совершенно другие технологии, которые позволят это сделать безо всяких чипов, - рассказал Игнатьев в эфире программы "НЕфантастика" на радио "Комсомольская правда".

С ним согласен и телеведущий Денис Терехов. По его словам, для того, чтобы предсказать будущее нужно мыслить не сегодняшним днем, а представить, как это будет через сто лет.

- Наверное, люди триста лет назад не думали, что будут автомобили. И они предполагали, наверное, что будет огромная конная армия бегущая, которая будет быстро твою повозку перевозить, - добавил Терехов.