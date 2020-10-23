Футуролог: "Супервулкан на Камчатке может вызвать глобальное похолодание" Фото: REUTERS

Футуролог Кирилл Игнатьев рассказал, чем опасно извержение супервулкана, и может ли оно когда-нибудь произойти.

Ближайший к нам супервулкан находится на Камчатке.

- Чем он опасен? Глобальным похолоданием. Потому что пепел от такого извержения огромного может охватить весь мир. И тогда мы столкнемся с тем, с чем когда-то столкнулись динозавры. То есть вечная мерзлота. Глобальный холод. Тогда человека не было, и поэтому те, кто лидировали на Земле, животные, они, по существу, не выжили. Человек выживет, - рассказал Игнатьев в эфире программы "НЕфантастика" в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам футуролога, человек в случае извержения супервулкана сможет выжить, но понесет колоссальные потери. Но противостоять этому можно.

- Я считаю, что рано или поздно это состоится. Вопрос о том, будем ли мы к этому готовы, или нет. Как мы сейчас оказались не готовы к вирусу, - заключил Игнатьев.