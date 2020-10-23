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Коронавирус Covid-19

Причину повышенной заразности коронавируса выяснили ученые

Специалисты нашли белок, который позволяет коронавирусу "прорываться" внутрь организма
Анастасия РЫШКОВА
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Причину повышенной заразности коронавируса выяснили ученые.

Причину повышенной заразности коронавируса выяснили ученые.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Мюнхенского технического университета в Германии и Хельсинкского университета раскрыли тайну заразности коронавируса. Специалисты заявляют, что рецептор под названием нейропилин-1 дает коронавирусу возможность заражать ткани организма, сообщает ScienceAlert.

Найденный белок присутствует в клетках, находящихся в носовой полости в больших количествах. Ученые заявили, что нейропилин-1 позволяет коронавирусу "прорываться" внутрь организма.

Они проанализировали под микроскопом шипы на поверхности SARS-CoV-2 и выявили связь с рецептором АCE2, который помогает вирусу связываться с поверхностью клеток.

Специалисты сравнили рецептор АCE2 с "дверным замком", а нейропилин-1, который направляет коронавирус к этой "двери".

23 октября ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом за последние сутки - 445 419 новых случаев выявлено медиками по всему миру.

Распространение коронавируса в мире