Девушке, прокомментировавшей убийство учителя во Франции, вынесли приговор

19-летнюю студентку приговорили к четырем месяцам условного заключения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции вынесли приговор девушке, прокомментировавшей убийство учителя

Жительницу французского Безансона - 19-летнюю студентку, написавшую, что убийство учителя во Франции было заслуженным, приговорили к четырем месяцам условного заключения, сообщает газета Figaro.

В пятницу она предстала перед судом Безансона за "оправдание терроризма". В ходе слушания девушка призналась в содеянном и заявила, что не подумала о последствиях.

Прокуратура просила суд назначить студентке меру пресечения в виде шести месяцев условного заключения и 180 часов принудительных работ за "оплошность".

Судья принял решение назначить ей четыре месяца условного заключения.

Напомним, что злоумышленник 16 октября совершил нападение на учителя истории Самюэля Пати и обезглавил его. Позднее стало известно, что убийцу побудили к действию карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель показывал детям на уроках. Нападавший был застрелен полицией. Приехавший на место преступления президент Франции заявил, что убийство можно прировнять к терроризму.