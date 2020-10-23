Сергей Кравцов: Планов о переносе ЕГЭ и ОГЭ нет, подготовка идет

Планов о переносе ЕГЭ и ОГЭ нет, подготовка идет в плановом режиме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр просвещения Сергей Кравцов 23 октября заявил, что планов о переносе сроков проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена нет.

"Пока каких-то планов о переносе сроков проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена после девятого класса нет. Мы этот вопрос обсуждали и с Рособрнадзором, и с Роспотребнадзором, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены", - рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 1".

Сергей Кравцов отметил, что в декабре 2020 года пройдет большая программа по поддержке учащихся, которым предстоит сдавать экзамен, с разбором заданий.

Министр просвещения также выразил надежду, что обстановка с коронавирусом стабилизируется и изменения, такие как эти летом вносить не придется.

"Но будем смотреть по ситуации",- отметил министр.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в России были перенесены выпускные экзамены. Вместе с этим ЕГЭ и ОГЭ проходили под строгим контролем эпидемиологической комиссии.