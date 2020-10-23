Новый куратор медиаотрасли и интернета в Минцифры назвала свою главную задачу. Фото: Личный архив Бэллы Черкесовой.

Новый замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, отвечающая за развитие медиаотрасли и Интернета Бэлла Черкесова, свое первое интервью в этой должности дала обозревателю kp.ru Александру Гамову. Она рассказала о своей главной задаче и о том, как видит современное СМИ.

«Мне кажется, что в новой цифровой реальности моя задача главная – это максимально поддерживать и развивать медиа, искать для них новые точки роста, новые возможности для монетизации, стимулировать производство качественного контента, чтобы было больше достоверной информации. Я буду для этого прилагать максимум усилий», - сказала Черкесова отвечая на вопрос о том, какие первые шаги она предпримет в новой должности.

Новый куратор медиаотрасли и интернета в Минцифры заявила, что ждет от коллег честноти и слаженной работы.

«Мы сейчас живем в едином информационном пространстве. Поэтому для меня все медиа одинаково важны. И всем им буду стараться максимально помогать», - сказала она.