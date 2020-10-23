В Москве за сутки скончались 63 пациента с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за сутки скончались еще 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Теперь общее число жертв болезни в столице за все время распространения covid-19 увеличилось до 6 312. Об этом 23 октября сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Ранее сообщалось, что в Москве и в России в целом наблюдается рост числа заболевших коронавирусом граждан. Это связано с возвращением россиян в родные регионы после сезона отпусков, а также с тотальным несоблюдением мер безопасности - люди не носят маски и не используют перчатки.

Сайт kp.ru писал, что Россия уже изобрела вакцину от коронавируса. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной. На данный момент в РФ есть две сыворотки от коронавируса. Первую, "Спутник V", зарегистрировали 11 августа. Второй препарат под названием "ЭпиВакКорона" прошел регистрацию 14 октября.