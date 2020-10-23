Собянин: дополнительные ограничения в Москве для борьбы с COVID-19 не трубеются

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, планируется в столице вводить какие-либо дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции среди населения.

По мнению главы города, на данный момент в этом нет острой необходимости.

- Меры предприняты очень серьезные, связанные с переводом на домашний режим хронических больных, людей старше 65 лет. Более миллиона жителей столицы перешло на "удаленку" . Часть школьников переведена на дистанционный режим обучения. Никаких других пока не требуется в городе, - заявил Собяни в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Напомним, в Москве и в России наблюдается рост числа инфицированных covid-19. Во многом это связано с несоблюдением гражданами мер безопасности - люди редко используют маски и перчатки. Кроме этого, заболеваемость коронавирусом связана с возвращением россиян в родные регионы после отпусков.