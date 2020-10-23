Публицист Олег Кашин покинул эфир Радио "КП" после ссоры с Сергеем Марданом

Ведущий «КП» покинул эфир за пол часа до завершения. Фото: скриншот видео-эфира радио «КП».

В эфире радио Радио «Комсомольская правда» в программе «Судный день» 23 октября разразилась настоящая перепалка. Известные журналисты Сергей Мардан и Олег Кашин в споре о международных лидерах и праве народа на свободу выбора не сошлись во мнениях, из-за чего последний покинул эфир не дождавшись его окончания.

Мардан: Какая Тихановская? Она же клоун.

Кашин: Когда ты говоришь «клоун», ты, наверное, не веришь, что есть люди, которые считают клоуном тебя. Выбирая между Светланой Тихановской и тобой, почему я должен выбирать тебя?

Мардан: Ты вообще ничего не должен выбирать. Твой выбор никто не спрашивает. Ты даже в России не выбираешь никого

Олега Кашина обидела фраза: «Твой выбор никто не спрашивает». Он потребовал извинений от коллеги, но они так и не последовали. Тогда он поставил ультиматум, что следующие полчаса будет молчать, несмотря на то, что программа подразумевает присутствие двух ведущих в эфире. Так и произошло. На выручку Мардану вскоре пришел ведущий из программы «Отдельная тема» Эдвард Чесноков. А вот Кашин так и просидел остаток передачи молча...

Но, стоит напомнить, что это уже не первый случай, когда Олег Кашин уходит из эфира радио «КП». Этим летом журналист поссорился с другим своим коллегой - Романом Головановым и отказался вести с ним программу.