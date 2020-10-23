Футбольный клуб "Ахмат" извинился перед избитым судьей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Футбольный клуб "Ахмат" принес извинения арбитру Борису Головко за инцидент, произошедший прямо на поле в матче молодежного первенства между командами "Ахмат" - "Спартак".

Ранее сообщалось, что Головко был избит в Грозном. Ситуация выходящая за пределы дозволенного и разумного сразу же вызвала осуждение со стороны РПЛ. Оказалось, что на судью накинулся сотрудник грозненского клуба, он же и нанес удары рефери.

Позже ФК "Ахмат" принес свои извинения за происшествие. Об этом стало известно "Российской газете".

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